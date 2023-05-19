В Молдавии пообещали выполнить все требования для членства в ЕС

Она уточнила, что Кишинев выполнит все условия в 2023 году. Политик напомнила, что требования были выдвинуты Еврокомиссией в прошлом году.

Санду сообщила, что в конце мая состоится заседание комиссии по европейской интеграции.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью порталу Psnews.ro заявил, что республика после вступления в Евросоюз объединится с Румынией, передает «Радиоточка НСН».

