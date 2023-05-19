В Молдавии пообещали выполнить все требования для членства в ЕС
19 мая 202322:25
Молдавия намерена выполнить все условия для присоединения к Евросоюзу. Об этом в эфире телеканала Moldova 1 заявила президент республики Майя Санду.
Она уточнила, что Кишинев выполнит все условия в 2023 году. Политик напомнила, что требования были выдвинуты Еврокомиссией в прошлом году.
Санду сообщила, что в конце мая состоится заседание комиссии по европейской интеграции.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью порталу Psnews.ro заявил, что республика после вступления в Евросоюз объединится с Румынией, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru