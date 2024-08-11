В МО Белоруссии заявили о приведении в готовность механизированного соединения ВС

В Белоруссии подразделения одного из механизированных соединений вооруженных сил страны привели в готовность к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны республики.

По данным источника, белорусские военные осуществили погрузку техники на железнодорожный транспорт и приступили к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы.

В Белоруссии не исключили разрыв дипотношений с Украиной

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что над территорией республики было сбито несколько беспилотников, которые, предположительно, были направлены со стороны Украины. Часть из них, по его словам, была также сбита над территорией РФ.

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что белорусский лидер дал указания по усилению группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге страны на границе с Украиной.

Ранее Александр Лукашенко призвал белорусов не беспокоиться по поводу начала возможной войны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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