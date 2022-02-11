В Минздраве Франции не считают своевременным снятие ограничений по коронавирусу
Снижение числа тяжелых заболеваний коронавирусом не является поводом для ослабления ограничений и восприятия болезни как обычной простуды. Такое заявление сделал глава Минздрава Франции Оливье Веран, передает ТАСС.
Он отметил, что говорит только о ситуации во Франции. По его словам, переполненных реанимаций удалось избежать за счет высокого уровня коллективного иммунитета.
По мнению Верана, нельзя утверждать, что не появится новый более опасный штамм коронавируса и не распространится по всей стране. Он выразил надежду, что этого не произойдет, но призвал не расслабляться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru