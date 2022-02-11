В Минздраве Франции не считают своевременным снятие ограничений по коронавирусу

Он отметил, что говорит только о ситуации во Франции. По его словам, переполненных реанимаций удалось избежать за счет высокого уровня коллективного иммунитета.



По мнению Верана, нельзя утверждать, что не появится новый более опасный штамм коронавируса и не распространится по всей стране. Он выразил надежду, что этого не произойдет, но призвал не расслабляться.

