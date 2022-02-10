Эрдоган выздоровел после заражения коронавирусом

Отмечается, что Эрдоган получил два отрицательных результата теста на коронавирус. Президент планирует вернуться к работе в обычном режиме к пятнице.

О заражении Эрдогана коронавирусом стало известно 5 февраля. Он вместе с супругой сдал тест после проявления легких симптомов заражения.

