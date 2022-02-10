Эрдоган выздоровел после заражения коронавирусом
10 февраля 202223:22
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выздоровел после заражения от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что Эрдоган получил два отрицательных результата теста на коронавирус. Президент планирует вернуться к работе в обычном режиме к пятнице.
О заражении Эрдогана коронавирусом стало известно 5 февраля. Он вместе с супругой сдал тест после проявления легких симптомов заражения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Опрос CNN: 58% американцев не одобряют политику Байдена
- Президент Гвинеи-Бисау заявил, что за попыткой госпереворота стоят наркоторговцы
- Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком»
- Захарова отметила искусственный характер поводов санкций Лондона против РФ
- Шольц: Европа готова к диалогу с Россией по вопросам безопасности
- Дело возбудили после смерти девушки от нападения собак под Ярославлем
- Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к коронавирусу
- Скончался вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ
- Париж и Брюссель запретили «конвои свободы» против COVID-ограничений
- «Не осталось ничего»: Жена Олега Сироты о разделе имущества после развода
10 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru