В Минюсте Грузии обвинили польского врача в попытке тайно вынести анализ Саакашвили

«В ходе визита со стороны одного из врачей произошел непонятный инцидент. В частности, польский врач пытался тайно вынести образец анализа ... Саакашвили, спрятав его в обуви», — отметил Брегадзе.

По словам министра, врачам было разрешено получить анализы политика, поэтому действия польского врача вызывают подозрение. Брегадзе призвал воздерживаться от «провокационных и противоправных действий» и обратился к главе МИД Грузии, попросив выслушать позицию посольства Польши по инциденту.

Саакашвили задержали в Грузии осенью 2021 года, экс-президент был заочно осужден по делам об убийстве банкира и избиении депутата, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также политик проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга, погроме телекомпании, растрате средств бюджета и незаконном пересечении границы, разбирательства продолжаются. В заключении состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось, сейчас он проходит лечение в клинике «Вивамеди».

