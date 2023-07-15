В Минюсте Грузии обвинили польского врача в попытке тайно вынести анализ Саакашвили
Один из двух польских врачей, прибывших для исследования состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике в Тбилиси, пытался вынести образец анализа политика. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает РИА Новости.
«В ходе визита со стороны одного из врачей произошел непонятный инцидент. В частности, польский врач пытался тайно вынести образец анализа ... Саакашвили, спрятав его в обуви», — отметил Брегадзе.
По словам министра, врачам было разрешено получить анализы политика, поэтому действия польского врача вызывают подозрение. Брегадзе призвал воздерживаться от «провокационных и противоправных действий» и обратился к главе МИД Грузии, попросив выслушать позицию посольства Польши по инциденту.
Саакашвили задержали в Грузии осенью 2021 года, экс-президент был заочно осужден по делам об убийстве банкира и избиении депутата, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также политик проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга, погроме телекомпании, растрате средств бюджета и незаконном пересечении границы, разбирательства продолжаются. В заключении состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось, сейчас он проходит лечение в клинике «Вивамеди».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru