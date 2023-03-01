В Минске заявили, что ожидают активизации попыток расколоть белорусское общество

Он отметил, что подобные попытки будут предприниматься и дальше, учитывая избирательную кампанию в 2024 году. По его словам, в следующем году можно ожидать активизации всех негативных процессов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация России на Украине была неизбежна. В интервью китайским СМИ он отметил, что конфликт был неизбежен, а Россия своими действиями упредила более тяжелые последствия, сообщает НСН.

