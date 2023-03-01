В Минске заявили, что ожидают активизации попыток расколоть белорусское общество
Запад не оставляет попыток внести раскол и дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Такое заявление сделал глава администрации белорусского президента Игорь Сергеенко, слова которого приводит агентство Белта.
Он отметил, что подобные попытки будут предприниматься и дальше, учитывая избирательную кампанию в 2024 году. По его словам, в следующем году можно ожидать активизации всех негативных процессов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация России на Украине была неизбежна. В интервью китайским СМИ он отметил, что конфликт был неизбежен, а Россия своими действиями упредила более тяжелые последствия, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru