В Минске заявили, что ожидают активизации попыток расколоть белорусское общество

Запад не оставляет попыток внести раскол и дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Такое заявление сделал глава администрации белорусского президента Игорь Сергеенко, слова которого приводит агентство Белта.

МИД Белоруссии: Милитаризация Украины может привести к столкновению ядерных держав

Он отметил, что подобные попытки будут предприниматься и дальше, учитывая избирательную кампанию в 2024 году. По его словам, в следующем году можно ожидать активизации всех негативных процессов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация России на Украине была неизбежна. В интервью китайским СМИ он отметил, что конфликт был неизбежен, а Россия своими действиями упредила более тяжелые последствия, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияЗапад
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры