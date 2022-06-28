В Минске заявили, что Белоруссия не несет угрозы Украине

В Минске заявили, что от Белоруссии не исходит угроз Украине. Такое заявление сделал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Шойгу заявил, что Белоруссия является ближайшим другом России

По его словам, Украине пытается «поставить заслон против Белоруссии». Он отметил, что это происходит на фоне роста политического давления, экономических санкций.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал белорусов не принимать участие в военной операции РФ. Он сделал это обращение после данных разведки об увеличении военного присутствия РФ в Белоруссии.

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ФОТО: flickr.com
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