Около 20 человек в ходе акции протеста в Минске

В Минске идет акция в поддержку незарегистрированных кандидатов на президентские выборы, на данный момент задержаны около 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.

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Как отмечает агентство, поводом для протеста стал отказ Центризбиркома в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые являются главными силами оппозиции нынешнему правительству.

Отмечается, что акция проходит в центре города, представители милиции через громкоговорители призывают соблюдать порядок.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов в президенты республики. Так, в финальном этапе президентской гонки примут участие действующий глава государства Александр Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок подряд, экс-депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, лидер социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, а также официально безработная Светлана Тихановская.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Акция ПротестаБелоруссия
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