Около 20 человек в ходе акции протеста в Минске

Как отмечает агентство, поводом для протеста стал отказ Центризбиркома в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые являются главными силами оппозиции нынешнему правительству.

Отмечается, что акция проходит в центре города, представители милиции через громкоговорители призывают соблюдать порядок.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов в президенты республики. Так, в финальном этапе президентской гонки примут участие действующий глава государства Александр Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок подряд, экс-депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, лидер социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, а также официально безработная Светлана Тихановская.

