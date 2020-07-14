Около 20 человек в ходе акции протеста в Минске
В Минске идет акция в поддержку незарегистрированных кандидатов на президентские выборы, на данный момент задержаны около 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, поводом для протеста стал отказ Центризбиркома в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые являются главными силами оппозиции нынешнему правительству.
Отмечается, что акция проходит в центре города, представители милиции через громкоговорители призывают соблюдать порядок.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов в президенты республики. Так, в финальном этапе президентской гонки примут участие действующий глава государства Александр Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок подряд, экс-депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, лидер социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, а также официально безработная Светлана Тихановская.
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