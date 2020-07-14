«Уложит одной левой». Политолог о шансах Лукашенко на победу
Политолог Александр Зимовский в эфире НСН назвал утвержденных кандидатов в белорусской президентской гонке ожидаемыми лошадками.
ЦИК Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов в президенты республики. В гонке участие примут действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, лидер социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, а также официально безработная Светлана Тихановская.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН назвал подобную конкуренцию ожидаемой, отметив, что Лукашенко сможет уложить кандидатов одной левой.
«Безусловно, Лукашенко сможет их легко обойти. Но, кроме госпожи Тихановской, люди, проскочившие сито белорусской ЦИК, не являются темными лошадками. Остальные трое – старые проверенные оппозиционные кадры, они представляют национал-демократическое крыло белорусской оппозиции с уклоном в умеренную русофобию. Кстати, между этими тремя оппозиционерами, Тихановскую пока исключаем, будет самая ожесточенная борьба, жестче, чем между кандидатами и Лукашенко. Потому что тот человек, который придет вторым после Лукашенко, станет на ближайшие пять лет формальным лидером белорусской оппозиции. Он/она будет пилить и распределять между прочими оппозиционерами денежную грантовую подпитку с Запада. И именно на кандидата, пришедшего вторым к финишу, будут ориентироваться западные спонсоры, те, кто хотят вложиться в белорусскую оппозицию. Так что для них личные ставки довольно высоки и локтей в давке эти товарищи жалеть не станут.
Можно, кстати, констатировать, что экипаж аэроплана белорусской государственности справился с турбулентностью, и на честном слове и на одном крыле летит, ковыляя во мгле, в тихую гавань.
Сейчас от людей, принятых в клуб белорусских кандидатов в президенты, требуется, чтобы они, в итоге, не призывали выходить на улицу и доказывать справедливость выбора народа, или несправедливость, как там получится. Что касается Тихановской, она в определенном смысле сама не ожидала, что будет зарегистрирована, и ей придется достаточно непросто, так как она совершенно не имеет политического опыта. С другой стороны, белорусская народная мудрость гласит, что кобылу в гости зовут не чай пить, а воду возить. Разумеется, если, паче чаяния, "тёмная лошадка" покажет неожиданную прыть, остальные старые боевые кони белорусской политики сработают на то, чтобы растащить голоса гипотетического электората мадам Тихановской. Сейчас мало кто верит, что она станет фаворитом предвыборной гонки, но тем не менее. Свою порцию компоста ей съесть придётся.
В целом, примерно такого расклада ожидали многие белорусские наблюдатели – выйдет Лукашенко и несколько статистов, которых он будет одной левой укладывать на лопатки. История с Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, конечно, внесла разнообразие, и даже нагнала страху на расслабивших чресла белорусских политических стратегов. Пропаганда не сработала, пришлось применять более дроволомные методы, чтобы все взять обратно под контроль. Руководитель республики вернулся в зону комфорта, нежелательные персонажи водворены в СИЗО. Дальше будем наблюдать обычные белорусские выборы, которые уже устаканились за четверть века. А те белорусские провидцы, которые гарантировали увлекательное политическое зрелище, сейчас массово распродают запасённый ранее попкорн», – саркастически прокомментировал Зимовский.
Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в интервью НСН назвал снятие кандидатуры Бабарико с выборов незаконным.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа текущего года.
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