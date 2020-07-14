«Уложит одной левой». Политолог о шансах Лукашенко на победу

Можно, кстати, констатировать, что экипаж аэроплана белорусской государственности справился с турбулентностью, и на честном слове и на одном крыле летит, ковыляя во мгле, в тихую гавань.

Сейчас от людей, принятых в клуб белорусских кандидатов в президенты, требуется, чтобы они, в итоге, не призывали выходить на улицу и доказывать справедливость выбора народа, или несправедливость, как там получится. Что касается Тихановской, она в определенном смысле сама не ожидала, что будет зарегистрирована, и ей придется достаточно непросто, так как она совершенно не имеет политического опыта. С другой стороны, белорусская народная мудрость гласит, что кобылу в гости зовут не чай пить, а воду возить. Разумеется, если, паче чаяния, "тёмная лошадка" покажет неожиданную прыть, остальные старые боевые кони белорусской политики сработают на то, чтобы растащить голоса гипотетического электората мадам Тихановской. Сейчас мало кто верит, что она станет фаворитом предвыборной гонки, но тем не менее. Свою порцию компоста ей съесть придётся.

В целом, примерно такого расклада ожидали многие белорусские наблюдатели – выйдет Лукашенко и несколько статистов, которых он будет одной левой укладывать на лопатки. История с Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, конечно, внесла разнообразие, и даже нагнала страху на расслабивших чресла белорусских политических стратегов. Пропаганда не сработала, пришлось применять более дроволомные методы, чтобы все взять обратно под контроль. Руководитель республики вернулся в зону комфорта, нежелательные персонажи водворены в СИЗО. Дальше будем наблюдать обычные белорусские выборы, которые уже устаканились за четверть века. А те белорусские провидцы, которые гарантировали увлекательное политическое зрелище, сейчас массово распродают запасённый ранее попкорн», – саркастически прокомментировал Зимовский.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в интервью НСН назвал снятие кандидатуры Бабарико с выборов незаконным.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа текущего года.



