В Минске задержали главу штаба оппонента Лукашенко на президентских выборах
Мария Мороз, начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержана в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доверенное лицо кандидата Ольгу Ковалькову.
Она отметила, что причина задержания Марии Мороз еще неизвестна.
«Сказали, что для участия в административном процессе. Сначала, что в РУВД Центрального района, потом - что Советского района (Минска – прим. НСН)», - сказала Ковалькова.
Светлана Тихановская также подтвердила агентству факт задержания начальника штаба. В Telegram-канале кандидата в президенты «Страна для жизни» опубликовано видео, на котором Мороз помещают в черный микроавтобус.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа, с 4 августа в республике началось досрочное голосование. В президентской гонке участвуют пять кандидатов, в том числе действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.
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