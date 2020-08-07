В Минске задержали доверенное лицо соперницы Лукашенко на выборах

Доверенное лицо кандидата на пост белорусского президента Светланы Тихановской Андрея Смоленчука задержала полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Смоленчук задержан вместе с женой, отмечает телеканал "360".

О причинах задержания не сообщается. Пресс-секретарь Тихановской предположила, что это может быть связано с тем, что доверенные лица 9 августа пойдут наблюдать на участки и их «сложнее будет выставить, чем обычных избирателей».

Напомним, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

