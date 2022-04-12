В Минске назвали провокацией обстрел поляками белорусских пограничников из рогатки

В Минске расценивают эту акцию поляков, как «умышленную провокацию, направленную на подрыв стабильности и порядка на государственной границе».

Дело возбуждено по статье об «особо злостном хулиганстве»

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 11 апреля. В момент обстрела на пропускном пункте «Песчатка» находились белорусские пограничники. Также отмечается, что польские военные слепили оппонентов стробоскопами.

