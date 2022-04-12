В Минске назвали провокацией обстрел поляками белорусских пограничников из рогатки

В Белоруссии возбуждено уголовное дело по факту обстрела польскими военными пропускного пункта в Брестской области, сообщает «Интерфакс».

«На изъятых записях камер видеонаблюдения видно, что три польских силовика из метательного оружия, предположительно рогатки специального назначения, стреляют по пограничному модулю», - говорится в сообщении Следственного комитета республики.

Белоруссия обвинила Польшу в обстреле погранпункта Песчатка

В Минске расценивают эту акцию поляков, как «умышленную провокацию, направленную на подрыв стабильности и порядка на государственной границе».

Дело возбуждено по статье об «особо злостном хулиганстве»

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 11 апреля. В момент обстрела на пропускном пункте «Песчатка» находились белорусские пограничники. Также отмечается, что польские военные слепили оппонентов стробоскопами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ГраницаПольшаБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры