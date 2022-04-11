Белоруссия обвинила Польшу в обстреле погранпункта Песчатка
Белорусский пункт пропуска Песчатка был обстрелян со стороны Польши. Об этом сообщает погранкомитет Белоруссии в своем Telegram.
По его данным, инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля. Сначала польские силовики обстреляли погранпункт, а затем пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Действия силовиков со стороны Польши были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
В результате обстрела никто из людей не пострадал. Повреждения получили стены пограничных модулей.
Ранее был обстрелян белорусский пограничный столб со стороны Польши.
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