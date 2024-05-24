В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовали в Минске, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что встреча проходит во Дворце Независимости. После саммита в узком составе лидеры государств проведут переговоры в расширенном составе.
Ранее Путин заявил, что намерен обсудить с белорусским коллегой вопросы, связанные с участием армии Белоруссии в учениях по применению нестратегического ядерного оружия, сообщает RT.
Лукашенко, в свою очередь, отметил, что кроме вопросов безопасности, которым уделят первостепенное внимание, также будут затронуты экономические темы.
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