Путин посетит Узбекистан с государственным визитом
23 мая 202417:21
Президент РФ Владимир Путин посетит республику Узбекистан с государственным визитом. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, российский лидер отправится в республику после поездки в Белоруссию, куда он отправится 23 мая.
«Будет визит в Белоруссию, а в воскресенье - понедельник - в Узбекистан», - заключил Ушаков.
Ранее в Россию с официальным визитом прибыл король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа. Президент РФ Владимир Путин подарил ему автомобиль Aurus, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru