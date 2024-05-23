Путин посетит Узбекистан с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин посетит республику Узбекистан с государственным визитом. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

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По его словам, российский лидер отправится в республику после поездки в Белоруссию, куда он отправится 23 мая.

«Будет визит в Белоруссию, а в воскресенье - понедельник - в Узбекистан», - заключил Ушаков.

Ранее в Россию с официальным визитом прибыл король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа. Президент РФ Владимир Путин подарил ему автомобиль Aurus, сообщает RT.

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ФОТО: пресс-служба Кремля
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