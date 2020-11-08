В Минске на акции протеста задержаны около десяти человек

«Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии», - пояснила она.

Ранее стало известно, что из-за запланированной в воскресенье акции протеста оппозиции в центр Минска была стянута бронетехника и транспорт для личного состава силовиков. Площади в центре белорусской столицы огорожены и оцеплены.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы и требует отставки властей.

