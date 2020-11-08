В Минске на акции протеста задержаны около десяти человек
В Минске во время акции протеста оппозиции правоохранители задержали около десяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич.
«Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии», - пояснила она.
Ранее стало известно, что из-за запланированной в воскресенье акции протеста оппозиции в центр Минска была стянута бронетехника и транспорт для личного состава силовиков. Площади в центре белорусской столицы огорожены и оцеплены.
Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы и требует отставки властей.
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