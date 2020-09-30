В Минске идут новые задержания протестующих

Силовики в столице Белоруссии вновь проводят задержания участников протестных акций, несогласованных с властями. На этот час в отделения милиции препровождены не меня 10 человек, информирует ГУВД Минска.

Уточняется, что люди доставлены в территориальные районные управление внутренних дел в рамках административного задержания, передает RT.

Ранее в министерстве внутренних дел республики сообщили, что в ходе вчерашних массовых выступлений несогласных с официальными итогами президентских выборов по всей стране задержано более 350 человек.

