В Минске допустили приезд наблюдателей из ЕС на референдум по конституции
Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко 11 февраля сообщил, что представители от СНГ и ШОС приглашены наблюдать за конституционным референдумом. Об этом сообщает агентство Sputnik.
По его словам, для работы на референдуме уже аккредитованы 77 международных наблюдателей. Сергеенко подчеркнул, что также прорабатывается приезд порядка 30 наблюдателей из стран Европейского союза.
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что изменений в политической системе Белоруссии не будет, пока у власти находится Александр Лукашенко.
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