В Минобороны Турции заявили об обстреле сирийской армии в Идлибе
Турецкие военные обстреляли сирийскую правительственную армию в Идлибской зоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое военное ведомство.
По данным агентства, Турция поразила 101 цель, уничтожены 3 танка и один вертолет. Операция продолжается.
В Минобороны также заявили, что эта атака стала ответом на артобстрел турецких военных со стороны Сирии. Ранее сегодня военное ведомство Турции сообщило, что пять турецких военных были убиты в сирийской провинции Идлиб в результате артиллеристского обстрела наблюдательного пункта.
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