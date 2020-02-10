Пять военных Турции убиты при обстреле в Сирии

Не менее пяти турецких военных убиты в сирийской провинции Идлиб в результате артиллеристского обстрела наблюдательного пункта. Такую информацию распространило министерство обороны Турции. Кроме того, по его данным, еще пятеро солдат ранены в ходе обстрела со стороны правительственной армии Сирии. Турецкие военные открыли ответный огонь.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 3 февраля в результате удара со стороны подразделений сирийской армии погибли пять турецких военных и трое гражданских. Вслед за этим министр обороны турецкой республики заявил, что в результате ответного удара ликвидировано 76 сирийских военных.

При этом, как отмечает Газета.ру, в российском Центре по примирению враждующих сторон утверждают, что Турция не наносила ударов по позициям войск президента Сирии Башара Асада в Идлибе. По данным Центра, турецкие подразделения попали под обстрел по ошибке, из-за того, что не предупредили о своём перемещении.

