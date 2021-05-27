В Минобороны США отказались называть Россию «врагом»

Пентагон не использует слово "враг" по отношению к России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

Представитель военного ведомства заявил об этом на регулярном брифинге для журналистов. Один из присутствующих сотрудников СМИ, комментируя учения военных инженеров Сербии и России, назвал Россию "врагом" НАТО.

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По словам Кирби, "никто не называет Россию врагом, это вы [журналисты] сделали". Кирби подчеркнул, что это не то определение, которое в министерстве намерены использовать относительно России. Кирби отметил, что учения РФ и Сербии не входят в его компетенцию. Представитель Пентагона указал на тот факт, что две независимые страны должны сами обсуждать "свои учения и свои двусторонние отношения".

Отмечается, что Сербия объявила военный нейтралитет в 2006 году, она также является участницей программы НАТО "Партнерство ради мира". Руководство Сербии не намерено вступать в альянс, несмотря на стремление стать членом Евросоюза.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияМинобороныСШАПентагон
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