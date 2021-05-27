В Минобороны США отказались называть Россию «врагом»

Пентагон не использует слово "враг" по отношению к России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

Представитель военного ведомства заявил об этом на регулярном брифинге для журналистов. Один из присутствующих сотрудников СМИ, комментируя учения военных инженеров Сербии и России, назвал Россию "врагом" НАТО.