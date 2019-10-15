В Минобороны США назвали продуктивным разговор Шойгу и Эспера

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ходе диалога были обсуждены вопросы, которые представляют взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии. Предыдущий телефонный разговор, о котором сообщали стороны, был проведен 7 октября.

Агенство отмечает, что на протяжении нескольких лет министры обороны РФ и США не поддерживали контакты лично, передавая информацию на уровне начальников генштабов. Марк Эспер был утвержден на пост министра минувшим летом, Сергей Шойгу находится в должности министра с ноября 2012 года.

