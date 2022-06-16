В Минобороны Польши предложили увеличить бюджет НАТО

По его словам, в настоящее время бюджет Североатлантического альянса меньше, чем в начале 1990-х годов, однако сейчас у границ блока идёт война, которой тогда не было.

«В связи с этим Польша высказалась, я от имени нашей страны высказался, за увеличение бюджета Североатлантического альянса», - рассказал Блащак журналистам.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что у некоторых стран Запада не хватает ресурсов для обеспечения Украины оружием в том количестве, в котором страна его запрашивает, сообщает RT.