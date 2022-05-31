Шольц анонсировал появление в ФРГ «самой большой армии Европы» в рамках НАТО
«Самая большая традиционная армия в Европе» среди стран НАТО появится вскоре в Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецким газетам.
По словам главы правительства Германии, это значительно укрепит безопасность страны и ее союзников, пишет РИА ФАН.
Кроме того, Шольц прокомментировал критику в адрес Берлина из-за отсутствия военной поддержки Украины. По словам канцлера, ФРГ передают вооружение и готовятся расширить поставки, а промышленность выполняет заказы на тяжелое вооружение.
Шольц отметил, что Бундесвер был «структурно недофинансирован» с 2010 года, и в армии не осталось больших запасов готовой к использованию и отправке техники. Однако, по словам канцлера, с созданием специального фонда для Бундесвера в размере €100 млрд все изменится.
Ранее старший научный сотрудник Германского института международных отношений Сабина Фишер заявила, что Шольц ведет двойную игру по отношению к Украине. По словам эксперта, канцлер, создавая видимость солидарности с ЕС и НАТО, пытается сохранить торговые отношения с Россией, отмечает телеканал «360».
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