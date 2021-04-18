В Минобороны Германии заявили об угрозе со стороны России

По ее словам, указание на это говорит не об антироссийском настроении, а лишь о «политических фактах». Также министр заметила, что у России есть ракеты, способные достичь Германии.

Кроме того, глава Минобороны выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. Она считает, что действия российских властей направлены на то, чтобы «спровоцировать реакцию».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она считает, что Германии необходимо сохранить высокие расходы на оборону из-за вызовов России, к которым отнесла создание новых технологий и «гибридных угроз».

