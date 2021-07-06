В Минобороны ФРГ заявили о готовности НАТО к диалогу с Россией

НАТО готова в любое время вступить в диалог с Россией. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время организованной Германским обществом внешней политики дискуссии.

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«Мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьезный диалог», — цитирует министра ТАСС.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что диалог «должен быть действительно серьезным».

Вместе с тем глава Минобороны отметила, что Россия «бросает вызов» Западу и отчасти «действует враждебно».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФРГНАТО
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