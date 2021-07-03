Китайцы высмеяли маневры кораблей НАТО в Черном море
Пользователи китайского портала «Гуаньча» иронично прокомментировали повышение активности стран НАТО в черноморской акватории около берегов Крыма. Читатели предостерегли западные державы от эскалации ситуации в Черном море.
Живая реакция возникла на публикацию портала о росте напряженности на фоне инцидента с британским эсминцем Defender около крымского побережья и проведением учений See Breeze с участием многочисленных кораблей НАТО.
«Я хочу знать, смогут ли продержаться эти три корабля хотя бы полчаса в реальном бою?» — поинтересовался один из пользователей.
«Даже минуты не продержатся против одного российского корабля», — высказал мнение другой читатель.
«Это у самых дверей России, поэтому корабли не нужны, достаточно ракеты береговой охраны», — прокомментировал еще один пользователь.
«Удобный случай выпадает редко, момент проходящий, воспользуйтесь шансом, чтобы потопить половину флота НАТО», — призвал другой комментатор.
«Что Путин сделал со Спящим Джо во время встречи за закрытыми дверями в Женеве? Это заставило НАТО приложить такие отчаянные усилия, чтобы хоть как-то задеть Россию!» — задался вопросом об итогах встречи президентов Росси и США один из жителей КНР.
Напомним, 28 июня в Черном море начались масштабные учения Sea Breeze. Они завершатся десятого июля. В учениях задействованы 32 корабля от 32 стран, в том числе Украины, США и членов НАТО, 40 самолетов и пять тысяч военных.
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