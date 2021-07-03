Китайцы высмеяли маневры кораблей НАТО в Черном море

«Я хочу знать, смогут ли продержаться эти три корабля хотя бы полчаса в реальном бою?» — поинтересовался один из пользователей.

«Даже минуты не продержатся против одного российского корабля», — высказал мнение другой читатель.

«Это у самых дверей России, поэтому корабли не нужны, достаточно ракеты береговой охраны», — прокомментировал еще один пользователь.

«Удобный случай выпадает редко, момент проходящий, воспользуйтесь шансом, чтобы потопить половину флота НАТО», — призвал другой комментатор.

«Что Путин сделал со Спящим Джо во время встречи за закрытыми дверями в Женеве? Это заставило НАТО приложить такие отчаянные усилия, чтобы хоть как-то задеть Россию!» — задался вопросом об итогах встречи президентов Росси и США один из жителей КНР.

Напомним, 28 июня в Черном море начались масштабные учения Sea Breeze. Они завершатся десятого июля. В учениях задействованы 32 корабля от 32 стран, в том числе Украины, США и членов НАТО, 40 самолетов и пять тысяч военных.

