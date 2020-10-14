В Минобороны Армении заявили о продолжении боев

На своей странице в Facebook Ованнисян рассказал, что обстрелы с обеих сторон продолжаются с "разной интенсивностью". Обстрелы и столкновения на линии соприкосновения в Карабахе были начаты еще 27 сентября.

Несмотря на призывы страны ЕС, России и Турции прекратить огонь, Армения и Азербайджан не останавливают столкновения. Стороны перекладывают друг на друга вину за начало военных действий. В столице непризнанной Карабахской республики (НКР) происходят обстрелы.

Армения объявила о начале военного положения и всеобщей мобилизации мужского населения. В Азербайджане также частично мобилизированы войска.

