В Минобороны Армении заявили о продолжении боев

Бывший пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о продолжении артиллерийских боев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

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На своей странице в Facebook Ованнисян рассказал, что обстрелы с обеих сторон продолжаются с "разной интенсивностью". Обстрелы и столкновения на линии соприкосновения в Карабахе были начаты еще 27 сентября.

Несмотря на призывы страны ЕС, России и Турции прекратить огонь, Армения и Азербайджан не останавливают столкновения. Стороны перекладывают друг на друга вину за начало военных действий. В столице непризнанной Карабахской республики (НКР) происходят обстрелы.

Армения объявила о начале военного положения и всеобщей мобилизации мужского населения. В Азербайджане также частично мобилизированы войска.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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