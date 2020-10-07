Кремль: обязательства России по ОДКБ не распространяются на Карабах
Обязательства ОДКБ не распространяются на Карабах в отличие от Армении, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства, у Армении на этот счет нет вопросов.
По словам Пескова, Армения как член ОДКБ может рассчитывать на защиту, если подвергается какой-то агрессии извне.
"В данном случае речь-то идет об Армении, президент это четко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", - добавил пресс-секретарь президента.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в некоторых районах.
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