В Минобороны Армении назвали позором «военное искусство» Азербайджана
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире Общественного телевидения Армении назвал стратегию армии Азербайджана "позором". Об этом сообщает РИА Новости.
Концепцию соперника представитель силового ведомства назвал "ударными кулаками" с высокой численностью войск и техники, которые не сумели добиться видимых успехов за короткие сроки. По мнению Ованнисяна, это провал азербайджанских вооруженных сил.
Перевес азербайджанских войск Ованнисян оценил как "12 раз" на отдельных участках столкновений. Он также отметил, что те сконцентрировали большую часть своих сил на юге и начали "выдавливать" противников. Представитель Минобороны также выразил уверенность в том, что масштабную военную помощь Азербайджану оказывает Турция.
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