«Вы входите в ад». В Армении рассказали об отступлении войск Азербайджана
Вооруженные силы Азербайджана отступают с территории Худаферинского водохранилища на юге Карабаха вблизи границы с Ираном, говорится в фейсбуке пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.
«На южном направлении – Худаферинское водохранилище - противник отступает, неся большие потери. Мы предупреждали, что вы входите в ад», - написала она.
Худаферинский мост, находящийся близ одноименного водохранилища, связывает северный и южный берега реки Аракс, напоминает «Интерфакс».
Ранее во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангелан и 24 сел в Карабахе у границ с Арменией.
Военный корреспондент Юрий Котенок высказал мнение, что Турция во главе с президентом Реджепом Эрдоганом ведет против РФ сетецентрическую войну, сообщают Аргументы недели.
Многолетний конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Затем объявлялось о гуманитарном перемирии, однако боевые действия все ещё продолжаются.
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