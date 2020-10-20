«Вы входите в ад». В Армении рассказали об отступлении войск Азербайджана

Ранее во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангелан и 24 сел в Карабахе у границ с Арменией.

Военный корреспондент Юрий Котенок высказал мнение, что Турция во главе с президентом Реджепом Эрдоганом ведет против РФ сетецентрическую войну, сообщают Аргументы недели.

Многолетний конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Затем объявлялось о гуманитарном перемирии, однако боевые действия все ещё продолжаются.

