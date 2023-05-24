В Минэнерго заявили, что цена на газ для Казахстана и Белоруссии не будет одинаковой

По его словам, цены на газ для каждой страны разные. При этом для некоторых стран цены устанавливаются сроком на год, а для кого-то — на три года, отметил Шульгинов.

Министр отметил, что цена, по которой государства-партнеры получают российский газ, значительно ниже стоимости цены на голубое топливо на мировом рынке. При этом цены будут назначаться, исходя из интересов стран, возможностей логистики, поставок и иных факторов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

