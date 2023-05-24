В Минэнерго заявили, что цена на газ для Казахстана и Белоруссии не будет одинаковой
Российские власти не планируют пользоваться единым подходом при определении цен на российский газ для Белоруссии и Казахстана. Об этом в кулуарах Евразийского экономического форума заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, цены на газ для каждой страны разные. При этом для некоторых стран цены устанавливаются сроком на год, а для кого-то — на три года, отметил Шульгинов.
Министр отметил, что цена, по которой государства-партнеры получают российский газ, значительно ниже стоимости цены на голубое топливо на мировом рынке. При этом цены будут назначаться, исходя из интересов стран, возможностей логистики, поставок и иных факторов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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