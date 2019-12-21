В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией
Министр энергетики Украины Алексей Оржель рассказал, что контракт между Москвой и Киевом на газовый транзит предусматривает возможность продления, сообщает ТАСС.
По словам главы Минэнерго Украины, такая договоренность с российской стороной уже была достигнута.
«Мы договорились о транзите на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет», — приводит слова украинского министра Газета.ru.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, почему новые условия контракта между Газпромом и Нафтогазом не гарантируют транзит российского газа через украинскую территорию.
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