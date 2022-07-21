В МИД заявили об отсутствии контактов с США по Украине
21 июля 202212:50
Россия и США не контактируют по украинскому вопросу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Официальных российско-американских контактов по Украине..., эти контакты не осуществляются», — цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Захаровой, стороны обсуждают лишь технические вопросы на уровне посольств в Москве и Вашингтоне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 391 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 529 / сут.
- Португалия отказалась сокращать потребление газа
- Песков заявил, что у Путина со здоровьем всё хорошо
- Кремль отверг обвинения в использовании поставок российского газа для шантажа
- В МИД заявили об отсутствии контактов с США по Украине
- Украинский Нацбанк понизил курс гривны на 25%
- Лавров примет участие во встрече глав МИД стран ШОС в Ташкенте
- Глава ЛНР обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма
- Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
- СМИ: Российские военные применили на Украине сверхдальнобойную винтовку «Сумрак»
- Президент Италии принял отставку Драги
21 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru