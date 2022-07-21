В МИД заявили об отсутствии контактов с США по Украине

Россия и США не контактируют по украинскому вопросу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Официальных российско-американских контактов по Украине..., эти контакты не осуществляются», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Захаровой, стороны обсуждают лишь технические вопросы на уровне посольств в Москве и Вашингтоне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАМария ЗахароваМИД РФ
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