В МИД заявили о провокационном характере учений НАТО Steadfast Defender
НАТО наращивает масштабы учений, которые намеренно проводятся вблизи российских границ и становятся все более провокационными и агрессивными. Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.
В ведомстве напомнили, что весной 2024 года альянс планирует провести учения Steadfast Defender на территории нескольких стран Европы, отмечает RT. Участие в них примут более 40 тысяч военных, пишет Ura.ru. Маневры предполагают переброску соединений и техники США в Европу и проработку логистики.
Как отметили в МИД, НАТО планомерно отрабатывает «действия по смыслу статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне».
«При этом если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем "воображаемом" противнике на востоке, то теперь натовцы не скрывают — они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», — указали в министерстве, подчеркнув, что речь идет о реалистичных сценариях применения сил блока.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва регулярно предлагала Североатлантическому альянсу инициативы по деэскалации и призывала отказаться от провокационных шагов. При этом блок, заявляя, что «не ищет конфронтации» с РФ, продолжал демонстрацию силы вблизи российских границ.
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