Полковник Макгрегор: учения НАТО в Черном море грозят войной с Россией
Учения НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Как отметил Макгрегор, для РФ Черное море так же важно, как для США — Карибское.
«Я могу поспорить, что, если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, за ними будут ... пристально следить, и если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать», — указал полковник.
Макгрегор предупредил, что у американской стороны «будут проблемы», США потеряют корабли и могут «оказаться в состоянии войны с Россией», если проявят неосторожность.
Ранее военно-морские силы Румынии и США анонсировали международные учения Sea Breeze 23.3, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Маневры пройдут 11-15 сентября в Черном море и дельте Дуная, в них примут участие представители стран-союзников, в том числе Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru