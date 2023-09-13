Полковник Макгрегор: учения НАТО в Черном море грозят войной с Россией

Как отметил Макгрегор, для РФ Черное море так же важно, как для США — Карибское.

«Я могу поспорить, что, если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, за ними будут ... пристально следить, и если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать», — указал полковник.

Макгрегор предупредил, что у американской стороны «будут проблемы», США потеряют корабли и могут «оказаться в состоянии войны с Россией», если проявят неосторожность.

Ранее военно-морские силы Румынии и США анонсировали международные учения Sea Breeze 23.3, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Маневры пройдут 11-15 сентября в Черном море и дельте Дуная, в них примут участие представители стран-союзников, в том числе Украины.

