В МИД заявили о признании США в создании «IT-армии Украины»
США и их союзники признают, что создали на Украине «IT-армию» для борьбы с Россией. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, передает РИА Новости.
По словам замминистра, Россия указала на применение Вашингтоном и его партнерами информационно-коммуникационных технологий в наступательных целях, пишет Газета.ру. Российская делегация напомнила об этом на третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам ИКТ, отмечает Ura.ru.
«Признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру», — добавил Сыромолотов.
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