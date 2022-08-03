В МИД заявили о признании США в создании «IT-армии Украины»

По словам замминистра, Россия указала на применение Вашингтоном и его партнерами информационно-коммуникационных технологий в наступательных целях, пишет Газета.ру. Российская делегация напомнила об этом на третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам ИКТ, отмечает Ura.ru.

«Признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру», — добавил Сыромолотов.

