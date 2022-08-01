«Нужна помощь государства»: Бизнес не способен в одиночку защититься от IT-терроризма

Российский бизнес не готов защитить себя от вредителей из третьих стран и власти должны помочь с решением этой проблемы, сказал НСН IT-эксперт Валентин Макаров.

Власти нужно стимулировать борьбу с хакерами, работающими на третьи страны. Бизнес сегодня не готов защищать себя от какого-либо государственного вредителя, который захочет поразить систему, чтобы создать проблем России, заявил президент Ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее стало известно, что оснащенность российских компаний защитным программным обеспечением не соответствует уровню существующих угроз информационной безопасности. Даже встроенные в операционные системы инструменты безопасности используются не везде.

«Речь, скорее всего, идет не о «коммерческих» вредителях, чья цель украсть деньги, а о государственном ИТ-терроризме. Бизнес сегодня не готов защищать себя от какого-либо зарубежного государственного вредителя, который захочет поразить его информационную систему, чтобы создать проблем России. Данная ситуация требует диалога между государством и бизнесом. Дело затратное, но стимулировать борьбу с государственным терроризмом нужно. Со стороны государства нужно создать инструменты и механизмы, позволяющие бороться с таким вмешательством государственных хакеров. Бизнес должен договориться о мерах поддержки и участвовать в процессе создания этих инструментов системы, а не ждать ее от властей», - сказал Валентин Макаров.

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Собеседник считает, что есть несколько направлений, которые требуют усиления информационной безопасности бизнеса и населения.

«Во-первых, социальная сфера. Здесь государству надо уделять внимание защите населения от «информационного терроризма» с точки зрения информационного влияния противника на население. Во-вторых, нужно обеспечивать информационную безопасность критической инфраструктуры - в энергетике, водоснабжении и других сферах, которые обеспечивают жизнь населения. Третье – технологические процессы, которые обеспечивают производство необходимой стране продукции», - отметил Валентин Макаров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Информационная БезопасностьХакерыРоссия
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