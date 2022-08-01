«Нужна помощь государства»: Бизнес не способен в одиночку защититься от IT-терроризма

Ранее стало известно, что оснащенность российских компаний защитным программным обеспечением не соответствует уровню существующих угроз информационной безопасности. Даже встроенные в операционные системы инструменты безопасности используются не везде.

«Речь, скорее всего, идет не о «коммерческих» вредителях, чья цель украсть деньги, а о государственном ИТ-терроризме. Бизнес сегодня не готов защищать себя от какого-либо зарубежного государственного вредителя, который захочет поразить его информационную систему, чтобы создать проблем России. Данная ситуация требует диалога между государством и бизнесом. Дело затратное, но стимулировать борьбу с государственным терроризмом нужно. Со стороны государства нужно создать инструменты и механизмы, позволяющие бороться с таким вмешательством государственных хакеров. Бизнес должен договориться о мерах поддержки и участвовать в процессе создания этих инструментов системы, а не ждать ее от властей», - сказал Валентин Макаров.