В МИД заявили о попытках Столтенберга сформировать из России образ врага
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о роли России в Арктике, хочет создать из РФ образ врага. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Ранее Столтенберг сообщил о росте присутствия России и Китая в Арктическом регионе, в связи с чем Североатлантическому альянсу следует усилить свою роль в Арктике, напоминает RT.
Корчунов указал, что Москва воспринимает эти заявления с озабоченностью.
«Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, сознательное формирование образа противника в лице РФ», — цитирует дипломата РИА Новости.
Посол по особым поручениям напомнил, что по количеству военных баз в Арктике Россия значительно уступает странам-членам НАТО, также Москва воздерживается от проведения в регионе совместных учений с другими государствами.
По словам Корчунова, Североатлантический альянс затягивает в высокие широты все больше стран, многие из которых вообще не имеют арктических компетенций. Все это увеличивает риски появления конфликтных ситуаций и непреднамеренных инцидентов, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 781 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 073 / сут.
- Каждый второй россиянин заявил об отсутствии накоплений на черный день
- Немецкий политолог рассказал о возможном сценарии отставки Шольца
- Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 9 ноября
- Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
- В МИД заявили о попытках Столтенберга сформировать из России образ врага
- «Сыты по горло»: Чешский журналист рассказал об отношении соотечественников к событиям на Украине
- Володин: Зерновой сделки на прежних условиях быть не может
- СМИ: Блогеры при Совфеде попросили Путина разблокировать Instagram и Facebook
- Эксперт назвал WhatsApp самым опасным мессенджером
- Власти Японии заявили о намерении продолжить участие в проекте «Сахалин-1»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru