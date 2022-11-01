В МИД заявили о попытках Столтенберга сформировать из России образ врага

Ранее Столтенберг сообщил о росте присутствия России и Китая в Арктическом регионе, в связи с чем Североатлантическому альянсу следует усилить свою роль в Арктике, напоминает RT.

Корчунов указал, что Москва воспринимает эти заявления с озабоченностью.

«Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, сознательное формирование образа противника в лице РФ», — цитирует дипломата РИА Новости.

Посол по особым поручениям напомнил, что по количеству военных баз в Арктике Россия значительно уступает странам-членам НАТО, также Москва воздерживается от проведения в регионе совместных учений с другими государствами.

По словам Корчунова, Североатлантический альянс затягивает в высокие широты все больше стран, многие из которых вообще не имеют арктических компетенций. Все это увеличивает риски появления конфликтных ситуаций и непреднамеренных инцидентов, отмечает телеканал «360».

