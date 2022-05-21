В МИД заявили о планах усилить состав посольств в Африке

Россия считает необходимым усилить состав посольств в Африке. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров в кулуарах форума «Россия — Исламский мир: SummitKazan 2022».

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По словам дипломата, российская сторона ощущает, «что нужно укрепить кадровый состав и центрального аппарата на африканском направлении и наши посольства».

«Как это будет на практике — посмотрим. Очень надеемся, что это произойдет, потому что у нас большой потенциал для развития отношений», — приводит слова Озерова РИА Новости.

Кроме того, посол отметил, что усиление состава посольств актуально в связи с предстоящим саммитом Россия-Африка, который запланирован в текущем году.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:АфрикаРоссийское ПосольствоМИД РФ
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