В МИД заявили о необходимости уточнить ядерную доктрину России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности внесения дополнений в ядерную доктрину страны из-за угроз, исходящих от НАТО, сообщает РИА Новости.
Дипломат отметил, что опыт последнего времени, включая результаты военных учений, и изучение поведенческих шаблонов Запада в условиях военного напряжения показывают необходимость уточнения определенных параметров. Эти параметры применимы к ситуациям, описанным как в военной доктрине, так и в «"Основах государственной политики в области ядерного сдерживания».
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Telegraph, что страны-члены альянса обсуждают возможность подготовки ядерных боеголовок НАТО к оперативному использованию.
Рябков отметил, что такие заявления носят угрожающий характер. Он подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по уточнению ядерной доктрины, передает «Радиоточка НСН».
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