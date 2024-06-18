В МИД заявили о необходимости уточнить ядерную доктрину России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности внесения дополнений в ядерную доктрину страны из-за угроз, исходящих от НАТО, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что опыт последнего времени, включая результаты военных учений, и изучение поведенческих шаблонов Запада в условиях военного напряжения показывают необходимость уточнения определенных параметров. Эти параметры применимы к ситуациям, описанным как в военной доктрине, так и в «"Основах государственной политики в области ядерного сдерживания».