В МИД заявили о блокировке российских удобрений для бедных стран на европейских складах
Некоторые страны Европы блокируют на своих складах удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам. Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что российские компании не могут осуществить коммерческие поставки удобрений и безвозмездно передать около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам.
«Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН», — цитирует РИА Новости заявление МИД.
В министерстве добавили, что Россия является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых страны-потребители и производители продовольствия окажутся под угрозой голода.
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