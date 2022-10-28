В МИД заявили о блокировке российских удобрений для бедных стран на европейских складах

В ведомстве подчеркнули, что российские компании не могут осуществить коммерческие поставки удобрений и безвозмездно передать около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам.

«Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН», — цитирует РИА Новости заявление МИД.

В министерстве добавили, что Россия является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых страны-потребители и производители продовольствия окажутся под угрозой голода.

