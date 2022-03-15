В МИД заявили, что выход из Совета Европы никак не отразится на россиянах
В МИД РФ заверили, что выход России из Совета Европы не повлияет на права и свободы россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве объяснили, что Российская конституция так же, как и конвенция по правам человека гарантирует людям права и свободы.
Кроме того, в МИД напомнили, что основные положения договорно-правовых актов Европейского Совета есть и в российском законодательстве.
Ранее глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека при выходе из Совета Европы.
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