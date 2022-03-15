Россия объявила о выходе из Совета Европы

Россия выходит из Совета Европы по собственной воле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он возложил ответственность «за разрыв диалога» на страны НАТО. По его словам, Запад использовал тему прав человека для «реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну».

Толстой отметил, что из-за беспрецедентного политического и санкционного давления Москва не намерена выплачивать ежегодный взнос в эту организацию.

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В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил в Telegram, что при выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека. Депутат посоветовал этого не опасаться, заверив, что «все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно».

Слуцкий добавил, что письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручили генсекретарю организации.

От выхода из Совета Европы, в том числе из Европейского суда по правам человека, Россия ничего не потеряет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов.


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