Россия объявила о выходе из Совета Европы

В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил в Telegram, что при выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека. Депутат посоветовал этого не опасаться, заверив, что «все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно».

Слуцкий добавил, что письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручили генсекретарю организации.

От выхода из Совета Европы, в том числе из Европейского суда по правам человека, Россия ничего не потеряет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов.



