Россия объявила о выходе из Совета Европы
Россия выходит из Совета Европы по собственной воле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Он возложил ответственность «за разрыв диалога» на страны НАТО. По его словам, Запад использовал тему прав человека для «реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну».
Толстой отметил, что из-за беспрецедентного политического и санкционного давления Москва не намерена выплачивать ежегодный взнос в эту организацию.
В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил в Telegram, что при выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека. Депутат посоветовал этого не опасаться, заверив, что «все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно».
Слуцкий добавил, что письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова о выходе России из Совета Европы вручили генсекретарю организации.
От выхода из Совета Европы, в том числе из Европейского суда по правам человека, Россия ничего не потеряет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов.
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