В МИД заявили, что вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности

Вступление Швеции в Североатлантический альянс нанесет значительный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В Кремле назвали различия между Украиной и Швецией с Финляндией в НАТО

Там отметили, что членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции и приведет к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре «не видят позитива» во вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, в Швеции живут члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, при этом они даже входят в парламент этой страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияФинляндияНАТОМИД РФРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры