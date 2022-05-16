В МИД заявили, что вступление Швеции в НАТО нанесет ущерб безопасности

Там отметили, что членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции и приведет к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре «не видят позитива» во вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, в Швеции живут члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, при этом они даже входят в парламент этой страны.

