Орешкин призвал не ждать отмены санкций западных стран

Ожидать отмены санкций Запада в отношении России не следует, считает заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Об этом он заявил на сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам замглавы администрации российского лидера, не нужно ждать, что «что-то вернется старое» и санкции западных стран отменятся.

«Те изменения, которое происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир», - цитирует Орешкина РИА Новости.

Ранее замруководителя администрации президента назвал непростой ситуацию в экономике. Орешкин указал на дефицит ресурсов и кадров, мешающий экономическому развитию, пишет 360.ru.

