В МИД заявили, что Россия не закрывает границу с Эстонией
Россия не закрывает границу с Эстонией и не подвергает граждан с паспортами Евросоюза усиленному досмотру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала сообщения в СМИ о «коллапсе» на погранпереходе «Шумилкино» в Псковской области и очередях на границе. Как отметила Захарова, на территории РФ действуют три контрольно-пропускных пункта с Эстонией, накануне Нового года там традиционно увеличивается число пересекающих границу. Ситуация осложняется сокращением графика работы альтернативного пункта пропуска «Нарва-1».
«Эстонские власти рекомендуют гражданам ехать на другие КПП – "Койдула"/"Куничина Гора" и "Лухамаа"/"Шумилкино", которые работают круглосуточно. В результате переадресации граждан... и, прежде всего, из-за искусственной эскалации ситуации со стороны эстонских пограничников на указанных пунктах пропуска стали образовываться многочасовые очереди», — рассказала представитель МИД.
При этом эстонская сторона распространяет недостоверную информацию о том, что РФ якобы закрывает границу, а российские пограничники подвергают «усиленному досмотру и проверке документов» россиян с паспортами ЕС. Захарова подчеркнула, что со стороны России все погранпункты работают в штатном режиме.
«С учетом распространения со стороны Эстонии полностью недостоверной информации полагаем необходимым довести до сведения общественности, что пограничные пункты... с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется, наша страна готова принять столько гостей, сколько захотят приехать в установленном законом порядке», — заключила дипломат.
Ранее Мария Захарова призвала россиян отказаться от поездок в США из-за риска задержания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru