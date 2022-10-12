В МИД заявили, что Россия не рассматривает Африку как сырьевую базу
Россия не рассматривает африканский континент как сырьевую базу для своей экономики, у Москвы достаточно своего сырья. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров на панельной сессии форума «Российская энергетическая неделя».
По его словам, задача России и африканских стран – это укрепление африканского суверенитета в сфере политики, экономики и энергетики. А это, указал Озеров, означает создание собственных мощностей не только по добыче энергетических ресурсов, но и по их переработке на месте.
При этом дипломат подчеркнул, что африканскому контингенту нужно в первую очередь обеспечить не экспорт энергоресурсов, а энергетическую безопасность самой Африки.
Ранее спикер нацсобрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда в интервью РИА Новости отмечал, что южноафриканское государство допускает возможность торговли с Россией за счет бартерных схем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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