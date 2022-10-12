В МИД заявили, что Россия не рассматривает Африку как сырьевую базу

По его словам, задача России и африканских стран – это укрепление африканского суверенитета в сфере политики, экономики и энергетики. А это, указал Озеров, означает создание собственных мощностей не только по добыче энергетических ресурсов, но и по их переработке на месте.

При этом дипломат подчеркнул, что африканскому контингенту нужно в первую очередь обеспечить не экспорт энергоресурсов, а энергетическую безопасность самой Африки.

Ранее спикер нацсобрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда в интервью РИА Новости отмечал, что южноафриканское государство допускает возможность торговли с Россией за счет бартерных схем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

