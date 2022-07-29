Лавров раскритиковал высказывания Макрона о расширении связей Африки с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний на тему расширения связей Африки с Россией, сообщает РИА Новости.

Присутствие России в Африке вызвало беспокойство у Макрона

Комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о дипломатической активности Москвы на африканском континенте он отметил, что французский лидер «не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой нелегитимных режимов и хунт».

«Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если Макрон на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с РФ», - подчеркнул российский министр.

Ранее Лавров побывал с рабочим визитом в Эфиопии, а до этого посетил Уганду, Конго и Египет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АфрикаРоссияЭммануэль МакронМИД РФСергей Лавров
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