Лавров раскритиковал высказывания Макрона о расширении связей Африки с Россией
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний на тему расширения связей Африки с Россией, сообщает РИА Новости.
Комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о дипломатической активности Москвы на африканском континенте он отметил, что французский лидер «не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой нелегитимных режимов и хунт».
«Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если Макрон на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с РФ», - подчеркнул российский министр.
Ранее Лавров побывал с рабочим визитом в Эфиопии, а до этого посетил Уганду, Конго и Египет, сообщает RT.
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