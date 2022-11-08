В МИД заявили, что Россия активно выстраивает сотрудничество с Африкой

Россия предпринимает активные шаги по выстраиванию сотрудничества с Африкой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров в ходе международной конференции «Единой России» «Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности».

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По словам дипломата, МИД совместно с федеральными органами власти продолжают выстраивать «полномасштабное и взаимовыгодное сотрудничество» с африканскими странами. Как отметил Озеров, стороны создают новые форматы и направления сотрудничества.

«В качестве перспективных областей отмечаю энергетику, сельское хозяйство, недропользование, газовую отрасль, транспортную инфраструктуру, авиастроение, автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии», — цитирует посла РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаМИД РФ
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